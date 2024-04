A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), alerta para o vencimento da segunda parcela do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), que se dará nesta segunda-feira, 15/4.

O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, lembrou que, o imposto em dia, dá direito ao contribuinte concorrer a prêmios em dinheiro do IPTU Premiado.

“São prêmios mensais que variam de R$ 5 mil a R$ 40 mil para os contribuintes que estiverem pagando parcelado. No final do ano, teremos mais dois prêmios especiais, um de R$ 200 mil e outro de R$ 300 mil, para sorteio entre os contribuintes que estiverem quites com o IPTU”, pontuou o subsecretário. O pagamento em dia do IPTU também evita a incidência de juros e multa sobre as parcelas.

Quem não está de posse do carnê do IPTU 2024 pode emitir a segunda via das guias para pagamento diretamente na página do Manaus Atende na internet, a partir do endereço: http://manausatende.manaus.am.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas por meio do Disque 156, serviço de informação tributária da Prefeitura de Manaus.