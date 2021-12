Avalie o post

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) emitiu, nessa quinta-feira (2), alerta às unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com orientações sobre procedimentos por conta da circulação da variante Ômicron, classificada como Variante da Preocupação, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



De acordo com a secretária municipal de saúde, Shádia Fraxe, o objetivo do alerta é realizar a divulgação de situações com potencial emergência em saúde pública, no atual cenário epidemiológico da Covid-19.

Segundo o alerta, as unidades de saúde devem intensificar ações que colaborem para o aumento da cobertura vacinal; realizar busca ativa diária de pessoas suspeitas de estarem com Covid-19; notificar os indivíduos suspeitos que se enquadrem na definição de caso, adotando as recomendações de manejo de casos e contatos conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde; e enviar imediatamente uma cópia da notificação ao Cievs Manaus.

Além disso, o alerta orienta que seja reforçada, junto aos servidores das unidades e usuários, a manutenção das medidas de prevenção não farmacológicas como uso regular de máscaras, etiqueta respiratória, distanciamento social, higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabão e evitar locais fechados com aglomeração de pessoas.

Fonte: Semsa

Fotos: Divulgação

Fonte