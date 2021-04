5 / 5 ( 3 votos )

Por determinação do Prefeito Edson Mendes, a Secretaria Municipal de Saúde, reuniu-se nesta terça-feira, 13/04, com a administração do Hospital Geral de Barcelos- HGB, atenção básica e Vigilância Sanitária para juntos discutirem estratégias de combate a uma provável terceira onda do Covid-19.

A SEMSA considera que, do ponto de vista logístico, as experiências das primeiras onda são determinantes para o sucesso no enfrentamento deste novo aumento de contágio do novo coronavírus no Amazonas. A pasta analisa as curvas epidemiológicas, as taxas de disseminação e a gravidade de acometimento de pacientes do município.

A preocupação dá-se pelo fato do aumento de casos e mortes no estado, depois de uma aparente tranquilidade. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), confirmou o diagnóstico de 995 novos casos de Covid-19, totalizando 359.915 casos da doença no estado até esta terça-feira (13/04), e mais 23 mortes. Destes casos confirmados no Amazonas, 164.825 são de Manaus (45,80%) e 195.090 do interior do estado (54,20%).

Em entrevista o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, disse que a 3ª onda de Covid-19 no estado pode começar em menos de 60 dias.

A Secretaria de Saúde de Barcelos recebeu apoio do Ministério Público do AM em reunião do Comitê da Vacinação da COVID-19, que foi realizada nesta segunda-feira (12), onde teve como participante a Promotora de Justiça Dra. Karla Cristina.

"A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria de Saúde, já estão se preparando, pois nossa gestão tem compromisso com a população e faremos o possível para protegê-los". Disse a Secretária Patrícia Leite.