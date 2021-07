Avalie o post

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que não aplicou doses vencidas de vacina contra a Covid-19.

A Coordenação de Vigilância em Saúde de Barcelos, afirma veementemente que não foram aplicadas doses vencidas de vacinas contra a Covid-19, como publicado em reportagem da Folha de S. Paulo, onde o município consta como tendo doses de vacinas vencidas aplicadas.

O que pode ter ocorrido é o lançamento no Sistema Conect SUS diferente do dia da aplicação da dose.

A Coordenação Municipal do Programa de Imunização reitera a impossibilidade da aplicação de vacina vencida, lembrando que há controle rigoroso no acompanhamento dos lotes com as datas de vencimento dos imunizantes.

Não iremos permitir que Fake News desestabilizem o trabalho incansável da saúde para proteger nossa população. Fiquem tranquilos!