Avalie o post

O fim do ano se aproxima e, com ele, as festas como Natal, Réveillon, amigo secreto e outras confraternizações. Com o avanço da vacinação, muitos brasileiros se sentem mais seguros e, após quase dois anos de privações por conta da pandemia de covid-19, é normal pensar em realizar tão esperado reencontro.

Contudo, avança sobre o mundo uma nova variante do coronavírus, a ômicron. A secretária de Assistência da Capital da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, Adriana Elias, alerta que o cuidado devem ser principalmente para os grupos de risco.

A Secretaria de Estado de Saúde orienta que a população mantenha as medidas de segurança na hora de ir às compras e nas comemorações em família, evitando promover ou participar de aglomerações.

Para as noites do dia 24 e 31, as autoridades sanitárias recomendam que as comemorações ocorram, preferencialmente, entre pessoas que residam no mesmo local, evitando festas com grande número de convidados.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar



Fonte