A cerimônia de doação foi presidida pela prefeita de Presidente Figueiredo

Manaus – O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) recebeu nesta segunda-feira (21) um terreno da Prefeitura de Presidente Figueiredo para construir sua sede local.

A cerimônia de doação foi presidida pela prefeita Patrícia Lopes Miranda e contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae Amazonas, Muni Lourenço, da diretora superintendente do Sebrae, Lamisse Said Cavalcanti, das diretoras Técnica e de Administração e Finanças da instituição, Adrianne Antony Gonçalves, e Ananda Carvalho Pessôa, respectivamente; bem como secretários, vereadores e outras autoridades municipais.

O próximo passo, após a entrega do terreno, será o Sebrae fazer os encaminhamentos para as licitações para a realização do projeto do prédio, bem como para a empresa que irá construí-lo.

Segundo o presidente do CDE, Muni Lourenço, “a prefeitura deu um passo importante para que o Sebrae estabeleça prioridade para a edificação da nova sede no município. E que o fortalecimento das ações empreendedoras nas áreas de turismo, comércio, setor primário e de toda a cadeia produtiva da economia local, serão beneficiadas com a nova sede do Sebrae que será construída”.

Além da entrega do título definitivo do terreno, a prefeitura assinou um contrato com o Sebrae para a realização de várias atividades empreendedoras na cidade, tanto no espaço urbano como rural.

“Nós vamos fortalecer uma parceria que já existe com o Sebrae e estamos de mãos dadas com a instituição, para criar as condições econômicas que diminuam a dependência da população do emprego público municipal, e para que as pessoas sejam empreendedoras e, para isso, às orientações do Sebrae são essenciais. E com a futura sede própria que será construída aqui, vamos realizar um sonho de mais de 40 anos”, comentou a prefeita Patrícia Lopes Miranda.

A diretora superintendente do Sebrae, Lamisse Said Cavalcanti, disse “que a prefeita Patrícia foi rápida no processo de doação do terreno para a sede do Sebrae no município, porque tem percebido os bons resultados de nossa parceria e nós temos aqui na cidade excelentes profissionais, que desenvolvem um trabalho de alto nível, junto a quem pretende e já é micro e pequeno empreendedor. Desde o momento em que a prefeita assumiu a administração da cidade, ela nos procurou para fortalecer o empreendedorismo local e o termo de doação do terreno mostra, que ela vai continuar trabalhando nesta direção”.

O secretário de Turismo, Empreendedorismo e Comércio,Edvan Felisberto Carias, destacou “que a doação do terreno, para que seja construída a sede do Sebrae de Presidente Figueiredo, é um marco histórico que contribui para o fortalecimento do empreendedorismo, mas também para o turismo, comércio e o setor primário, que vão se beneficiar pelos conhecimentos da instituição, que é reconhecida como a mais sólida nacionalmente junto à economia popular, especialmente junto aos micros e pequenos empreendedores, que são a base da economia do município”.

Por sua vez, a secretária Adjunta de Turismo, Eliana dos Santos Rocha, salientou “que a parceria com o Sebrae vai melhorar ainda mais o turismo local, pela experiência que a instituição tem na área, e que isso vai permitir a criação de mais empregos, geração de renda e aquecimento da economia. É algo extraordinário, que vai melhorar a vida de muitas famílias da nossa cidade”.

O Vereador Tharlison Barros de Souza, que na ocasião representava o poder Legislativo municipal, disse “que o Sebrae é símbolo de desenvolvimento e que a parceria com a prefeitura tem se mostrado muito boa; e que ele espera que os jovens possam se beneficiar da instituição, para que eles sejam protagonistas como empreendedores.E que o Sebrae poderia realizar uma feira de empreendedorismo voltada para os jovens”.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

