O Sebrae atua em Manacapuru há 29 anos, sendo que já ocupou três instalações,mas a atual é definitiva e conta com o que há de mais avançado para o atendimento aos micros e pequenos empresários

Manaus – O Sebrae Amazonas inaugurou sua sede própria no município de Manacapuru nesta quarta-feira (1), às 9h30, na rua Carolina Fernandes, 380, no Bairro Terra Preta. O prédio foi batizado com o nome de Eurípedes Ferreira Lins, ex presidente do Sebrae Amazonas e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea).

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Amazonas ,(CDE), Muni Lourenço, e a diretoria executiva composta pela superintendente Lamisse Said Cavalcanti; diretora técnica, Adrianne Antony Gonçalves; e administrativa e financeira, Ananda Carvalho Pessoa, participaram do evento e tiveram seus nomes destacados pelas autoridades convidadas pela firme iniciativa de transformar um sonho em realidade.

O Sebrae atua em Manacapuru há 29 anos, sendo que já ocupou três instalações,mas a atual é definitiva e conta com o que há de mais avançado para o atendimento aos micros e pequenos empresários, neste polo regional, que abrange Anamã, Beruri, Caapiranga e Novo Airão.

Um universo de 168.672 habitantes.Com 2373 Micro Empreendedores Individuais (MEIs); 1819 Micros Empreendedores (ME); e 366 Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Trata-se de uma região vocacionada ao comércio, indústria e ao setor primário,mas onde 60% da economia regional provém das atividades agrícolas,pecuária,pesca e piscicultura.

Participaram do evento o prefeito Betanael da Silva Dangelo (Beto D’Angelo), o secretário da produção rural do Amazonas (Sepror), Petrucio Magalhães, representando o governador Wilson Lima e outros 70 convidados.

Segundo Muni Lourenço a inauguração é uma vitória do interior, que se apresenta como força da economia do Amazonas,notadamente Manacapuru, a terceira maior cidade do Estado.

” O Sebrae acredita na economia do interior e sabe que não pode ficar dependente somente de Manaus. Vamos abrir outros escritórios no interior em 2022 em Santa Isabel do Rio Negro, Tabatinga,Parintins, dentre outros municípios.Esta é a nossa prioridade”, destacou.

O prefeito Beto D’Angelo disse “que a presença de uma sede própria do Sebrae no município vai ampliar ainda mais o empreendedorismo na região e criará um desenvolvimento imediato com práticas profissionais no comércio, indústria e no agronegócio. A cidade está de parabéns”.

O secretário Petrucio Magalhães enfatizou “que o governo Wilson Lima tem todo interesse de,através do Sebrae, ampliar o empreendedorismo na região em consonância com o cooperativismo e a produção rural. Nós acreditamos no Sebrae e vamos trabalhar em conjunto, principalmente pela liderança do presidente Muni Lourenço e da diretoria executiva da instituição “.

A superintendente Lamisse Said Cavalcanti frisou “que o Sebrae vai ampliar suas atividades em Manacapuru e que a interiorização é prioridade em sua gestão. Estamos em todos os municípios e aqui em Manacapuru, com sua economia crescente atuaremos com todos os nossos serviços no fortalecimento dos micros e pequenos empreendedores”.

A coordenadora do escritório regional de Manacapuru, Fabiane Pereira França, disse que o desafio de aumentar as atividades do Sebrae na região é grande, mas que ela conta com o apoio de toda a diretoria e o presidente do CDE, para alavancar ainda mais o empreendedorismo na região”.

