Josué, filho adotivo de Sarah Poncio e Jonathan Couto, será devolvido para mãe biológica

Rio de Janeiro – A influenciadora Sarah Poncio e Jonathan Couto perderam o processo de adoção do pequeno Josué e a criança precisará voltar a morar com a mãe biológica. O assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira (9).

A informação foi confirmada por meio de nota da assessoria de Sarah e pegou os internautas de surpresa. “”A família da apresentadora e influenciadora digital Sarah Poncio vem a público se pronunciar sobre a decisão da mãe biológica de Josué Marcio de solicitar a guarda da criança, interrompendo um processo de adoção já em andamento, iniciado por Sarah. Ao tomar conhecimento dos fatos, a família Poncio se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança”, dizia a nota.

O pequeno Josué convive com a família Poncio desde 2020 e a mãe biológica mora em Fortaleza, no Ceará. Sarah e Jonathan, que estão separados há dois meses, são pais de José e João, além de Madalena que é filha de Jonathan com a atriz Letícia Almeida, ex-cunhada de Sarah.

Sarah se pronunciou por meio da sua conta no Instagram sobre o ocorrido. “Nunca pensei que precisaria escrever um texto como este, mas vamos lá… Ninguém consegue explicar o que é ser mãe. Por exemplo, não consigo me visualizar antes dos meus filhos. Eles são, e para sempre serão, uma parte da minha alma”, escreveu ela.

A influenciadora lembrou que quando encontrou Josué se tornou mãe mais uma vez. “Ao longo de toda nossa experiência, compartilhei todo o amor que pude com esse bebê, que tanto merecia afeto e carinho. Não importa o que digam, eu serei eternamente sua mãe. Eu cuidei dele com zelo, nutri com afago e vivi sua vida em cada célula do meu corpo”, continuou ela no desabafo.

A irmã de Saulo Poncio contou que está desnorteada mas precisa encontrar forças para cuidar dos outros dois filhos, José e João. “Eu perdi um filho. Me foi tirado meu filho! Estou quebrada por dentro, como se minha casa tivesse sido invadida e meu lar, que sempre me proporcionou segurança, tivesse sido violado. Preciso encontrar forças. Meus outros filhos dependem disso. Mas por hora, só consigo orar. Pedir a Deus que acompanhe o meu filho e nunca o desampare. E quando precisar, estarei aqui. Pois uma mãe, jamais deixa de ser mãe. O nosso amor não tem distância, validade ou DNA. O nosso amor, o MEU amor, é incessante, inalterável e infinito”, concluiu.

A repercussão começou após o instagram @casosdefamilia anunciar que Josué retornaria na próxima semana para o convívio com a mãe biológica que está “psicologicamente mal” e “quer o filho de volta de todo jeito”.

Pelo Twitter, vários internautos comentaram sobre o assunto se mostrando preocupados e triste com a situação por causa da criança.

Eu acho um ABSURDO tirar o Josué assim dos poncios, de quem ele já chama de mãe e já considera os irmãos, tem toda uma estrutura e já está acostumado com uma rotina, uma criança que vai ter a vida virada de cabeça pra baixo

Os storys que a Gabi brandt postou do David com o Josué, que crueldade tão fazendo com essa criança, imagina como deve tá a Sarah e toda família. Eles podem ter o defeito que for, mas eles sempre ofereceram um lar de amor para todas as crianças pic.twitter.com/v8L0W8TDYm

Sinceramente. Pra mim, essa mãe não está sofrendo pela falta de Josué. Pra mim, ela está de interesse pois a criança é uma mini celebridade e pode ganhar benefícios por isso. Se por algum acaso, esta VAGABUNDA criar perfil pra Josué, espero que vocês não sigam.

gabi brandt/sarah

