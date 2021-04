5 / 5 ( 2 votos )

Em 2019, o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi apresentado como uma nova categoria para que os trabalhadores consigam sacar o benefício uma vez ao ano.

Os saques começaram a ser feitos no ano de 2020, e no ano de 2021 o calendário será de acordo com a data de nascimento dos contribuintes. Cerca de 9,7 milhões de pessoas escolheram o saque-aniversário desde outubro de 2019, segundo a Caixa Econômica Federal.

Vale ressaltar que na modalidade do saque aniversário os trabalhadores podem sacar anualmente uma parte do dinheiro que possuem no fundo do FGTS através do saque-aniversário, no entanto quem aderir não poderá sacar o valor integral em caso de demissões tendo apenas o direito de receber a multa rescisória de 40% sobre todos os valores.

Os trabalhadores que desejarem aderir podem acessar o aplicativo do FGTS ou ainda por meio do site. No aplicativo Meu FGTS deve acessar a aba “Saque-Aniversário”.

Calendário de saque aniversário do FGTS