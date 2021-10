5/5 - (3 votes)

A Prefeitura de São Sebastião do Uatumã, a cerca de 246 quilômetros de Manaus, vai realizar o 1º Torneio de Pesca Esportiva ao Tucunaré. O evento faz parte da Festa do Tucunaré, que volta a acontecer neste ano na sexta, sábado e domingo (29, 30 e 31 de outubro), em menor escala, com os cuidados de prevenção à Covid-19. Confira a programação do evento.

De acordo com o prefeito Jander Barreto (Republicanos), o torneio, que vai ser realizado no Rio Uatumã, é voltado para pescadores e turistas que apreciam a pesca esportiva.

“O evento movimenta o turismo e a economia da cidade. É a época em que os olhares dos praticantes da pesca esportiva se voltam para a região, devido ao Amazonas ser o maior detentor de área de pesca. O palco de tudo é o nosso rio Uatumã”, disse.

O prefeito afirmou que mesmo sem casos de Covid-19, a Prefeitura de São Sebastião do Uatumã tomará todos os cuidados visando proteção ao vírus. Para participar do torneio, é preciso estar com o ciclo vacinal completo.

Como participar

Para participar do torneio, é preciso se inscrever na sala da Coordenação da Cultura e Turismo na sede da Prefeitura São Sebastião do Uatumã até um dia antes do Torneio. O valor da inscrição é R$ 150 e são aguardadas 100 equipes para a competição.

O primeiro colocado receberá R$ 10 mil, o segundo R$ 5 mil e o terceiro R$3 mil.

Como chegar partindo de Manaus

Para chegar à cidade partindo de Manaus, é preciso ir pela Estrada Manaus- Itacoatiara – Itapiranga, de onde é preciso pegar uma lancha que chega ao destino em 30 minutos.

Também é possível ir de barco de linha, em embarcações que saem do Porto de Manaus. Esse trajeto é mais demorado.

Programação

A Festa do Tucunaré tem como principais atrações a pesca esportiva, o desfile da Garota Tucunaré e atrações musicais com bandas do próprio município e atrações regionais.

Confira a programação:

Sexta-feira (29/10)

Abertura e ação comemorativa ao Outubro Rosa na Praia do São Francisco, às 17h.

Sábado (30/10)

Atividades esportivas durante o dia. À noite, haverá shows com atrações regionais e desfile da Garota Tucunaré.

Domingo (31/10)

Largada da Pesca esportiva, às 6h, com duração até 12h.

Final dos torneios esportivos.

Resultado da Garota Tucunaré, às 17h.

Entrega das premiações.

Shows com atrações regionais.

