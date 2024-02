O São Paulo sofreu sua primeira derrota no Campeonato Paulista neste sábado, 10, em uma partida contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. O tricolor perdeu por 2 a 0 no jogo válido pela sétima rodada do torneio. Após quatro vitórias e dois empates, o São Paulo não conseguiu superar o adversário e viu sua invencibilidade ser quebrada. Com o resultado, o clube estacionou nos 13 pontos e viu a disputa no Grupo D do Paulistão ficar mais acirrada. No entanto, o time comandado por Thiago Carpini ainda tem um jogo a menos, já que a partida contra a Inter de Limeira foi adiada devido à Supercopa do Brasil. A Ponte Preta, por sua vez, ocupa a segunda posição do Grupo B, com 12 pontos. Mesmo com a escalação principal, o São Paulo não conseguiu criar muitas jogadas ofensivas e teve dificuldades para encontrar soluções no ataque. Com a derrota, o tricolor terá que se recuperar nas próximas partidas para manter suas chances de classificação no Campeonato Paulista. Já a Ponte Preta comemora a vitória e se mantém na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA