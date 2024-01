O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do atacante Ferreirinha, ex-Grêmio. O jogador, que é são-paulino desde a infância, assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2027 com o clube do coração. O São Paulo desembolsou 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8 milhões) por 35% dos direitos econômicos do atleta de 26 anos. O atleta atua principalmente pela ponta esquerda e foi formado nas categorias de base do Grêmio. Após ser integrado ao time principal em 2016, o jogador foi emprestado para clubes menores do Rio Grande do Sul e do Paraná até retornar ao Tricolor gaúcho em 2019, ano em que se destacou e conquistou espaço na equipe. Na última temporada, ele disputou 40 jogos, marcando sete gols e dando seis assistências.

A contratação de Ferreirinha pelo Tricolor paulista já era esperada nos últimos dias e foi muito comemorada pelo jogador. “O São Paulo é o meu time de infância e jogar aqui é o meu sonho desde criança. É gratificante estar aqui. É uma felicidade enorme. Desde o início, eu falei que o meu desejo era jogar no São Paulo”, afirmou o atacante, que já passou pelos exames médicos no CT da Barra Funda. O presidente do São Paulo, Julio Casares, destacou que Ferreirinha era um desejo antigo do clube e elogiou as qualidades do jogador. “Ele já era monitorado pelo nosso departamento. É um jogador de muita qualidade, que vai contribuir bastante para o nosso elenco. Para completar, é um são-paulino raiz”, declarou Casares. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, também celebrou a chegada do atacante e ressaltou a vontade do jogador em defender a camisa são-paulina. “Estamos muito felizes com a chegada dele.”

Veja o que o São Paulo publicou nas redes sociais sobre o novo jogador