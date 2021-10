5/5 - (7 votes)

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) suspendeu todas as atividades externas que reunissem público em São Gabriel da Cachoeira, na região da Cabeça do Cachorro, calha do rio Negro, depois que um surto de Covid-19 atingiu a população do município.

A avaliação das autoridades de saúde é de que a contaminação ocorreu a partir da fronteira com a Colômbia. Na área a quantidade de pessoas vacinada ainda é pequena – cerca de 30% – e a maioria dos moradores são indígenas.

Segundo informações, tanto o hospital quanto os postos de saúde de São Gabriel da Cachoeira estão recebendo muitas pessoas diariamente com suspeita de Covid-19. A preocupação agora é não permitir que Manaus seja atingida pelo surto, já que há vôos lotados trafegando entre as duas cidades três vezes por semana, da empresa Azul Linhas Aéreas.

Até mesmo o projeto de erradicação da hanseníase, que deveria começar no dia 7 de novembro naquele município foi suspenso depois que o surto foi constatado. Equipes da Fundação Hemoam que estavam no local para incentivar a coleta de sangue também foram aconselhadas a interromper o serviço.

A FVS-AM ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.