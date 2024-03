Santos e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (27) na primeira semifinal do Campeonato Paulista, que garantirá a uma das equipes uma vaga na final da competição. O jogo, realizado na Neo Química Arena, a casa do Corinthians, será realizado a partir das 20h30, mas, às 20h a Jovem Pan já mostra as emoções da partida com narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Napolis. O jogo entre Santos e Bragantino é uma partida única, portante, o empate no tempo normal, a definição do classificado será nas cobranças de pênalti, já que não há prorrogação prevista no regulamento.

