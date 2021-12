Avalie o post

Triunfo sobre os cariocas nesta segunda, pode até pavimentar classificação do Santos para a fase pré-Libertadores

Rio de Janeiro – O Santos está muito perto de cumprir seu principal objetivo, que passou a ser escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e agora começa a olhar para conquistas maiores nas duas rodadas finais. Os comandados de Fábio Carille visitam o Flamengo, no Maracanã, nesta segunda-feira (6), às 20 horas, podendo confirmar a permanência e até se candidatar a uma briga por vaga na pré-Libertadores na rodada final, apesar de depender de uma grande combinação de resultados.

Santos visita Flamengo para confirmar permanência e buscar sonho continental (Foto: Bruno Vaz / Santos)

O Santos está no setor intermediário da tabela, com 46 pontos, e um empate diante do rubro-negro já garante a permanência na primeira divisão. Uma vitória levará a equipe aos 49, colocando assim, o time com possibilidades de disputar uma vaga na pré-Libertadores na última rodada.

“A competição terminou só para algumas equipes, caso de Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. O restante busca um lugar, uma classificação na Libertadores ou na Sul-Americana. Em questão de rebaixamento, o campeonato ainda não acabou. Sei que é muito difícil de dar alguma coisa errada em relação ao Santos, mas a gente tem objetivos dentro da competição, disse Carille.

“Chegamos faltando duas rodadas com possibilidades de estar em um torneio continental, isso é muito importante para atletas, comissão, diretoria e para o Santos, que financeiramente está lutando para melhorar aos poucos”, continuou o treinador santista.

Carille confirmou que não contará com Diego Tardelli e nem com Felipe Jonatan. Ambos estão machucados. Marcos Guilherme deverá ser utilizado na ala esquerda. No ataque, Marinho e Léo Baptistão se recuperaram de lesão e voltam a ficar disponíveis. Entregue ao departamento médico há quase dois meses, Léo Baptistão deverá ficar apenas no banco. Suspenso, Pará está fora.

O Flamengo entra em campo com sua situação no torneio completamente definida. Com a segunda colocação confirmada, o técnico interino Maurício de Souza deve utilizar um time reserva. Diego Ribas e Thiago Maia, gripados, são desfalques, assim como Michael, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, que começaram a fazer tratamento com o departamento médico. Arão, Filipe Luís, Diego Alves, Arrascaeta e Isla seguem fora. Após o acidente fatal do último sábado, em que atropelou um ciclista, o lateral Ramon também está fora. Além disso, Renê está suspenso. O clube rubro-negro possui 71 pontos.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte