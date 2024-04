O Santos saiu na frente do Palmeiras na disputa pelo título do Campeonato Paulista de 2024. Em partida disputada na Vila Belmiro, o Peixe não se intimidou diante de um rival mais badalado, foi para cima e venceu o primeiro jogo da decisão por 1 a 0. O gol foi marcado por Otero, de cabeça, após ótima jogada do atacante Guilherme. O segundo e derradeiro duelo está agendado para o próximo domingo (7), no Allianz Parque. O Alvinegro jogará pelo empate para voltar a ser campeão estadual após oito anos. Já o Verdão, que busca o tri, precisa de um triunfo por dois gols de diferença. Se vencer pela vantagem mínima, a taça será decidida nos pênaltis.

Apesar da justa vitória alvinegra, quem teve a primeira — e melhor — chance do primeiro tempo foi o Palmeiras. O argentino Flaco López, artilheiro do Paulistão, saiu na cara de João Paulo, mas não conseguiu superar o goleiro santista e marcar seu 11º gol no Estadual. O Peixe teve volume e mostrou bom futebol, mas pressão mesmo só conseguiu fazer no segundo tempo. O time da casa iniciou a etapa final a todo vapor e abriu o placar logo aos 3 minutos, com Otero. Com o rival nas cordas, teve chance para ampliar a vantagem, mas não conseguiu.

Acredite se quiser, o Verdão só conseguiu melhorar após a saída de Endrick, anulado pelo sistema defensivo de Fábio Carille. Rony, seu substituto, teve duas boas chances para empatar, mas isolou na primeira e parou em João Paulo na segunda. O goleiro santista salvou também um gol contra de Felipe Jonathan, após cobrança de escanteio. Do lado santista, Pedrinho teve ótima oportunidade em rápido contragolpe, mas se precipitou com a chegada da marcação e bateu fraco de fora da área. O sonho do Palmeiras de ser campeão invicto acabou, mas o time confia na virada em seu estádio, onde só torcedores alviverdes poderão entrar. Já o Peixe sonha com a redenção após ter sido rebaixado para a Série B. A final no Allianz começará no mesmo horário do jogo de hoje: 18h.