Com venda limitada, uniformes já podem ser comprados pelo torcedor

Nesta segunda-feira (13), o Santos lançou mais uma camisa em homenagem à banda Charlie Brown Jr. A nova peça especial do Peixe foi feita pela Umbro e está sendo vendida por R$ 599 na loja oficial do clube, sendo limitada a 1.992 unidades, em alusão ao ano de criação do grupo.

O novo modelo é todo preto, com listras pretas e com detalhes em dourado. No centro da camisa, está estampado o nome da banda, além de grafismos de um skatista por toda a peça. Por ser uma edição limitada, as camisas estão numeradas de 1 a 1.992, o que aumenta a raridade da coleção. A peça não será utilizada em jogos oficiais, já que é apenas uma edição comemorativa.

Chorão, que faleceu em 2013, era torcedor do Santos e, por conta disso, a banda tem uma grande ligação com o clube e até mesmo com a cidade da Baixada. Essa foi a segunda vez que Santos, Umbro e Charlie Brown Jr se juntaram para a criação de peças especiais.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, falou sobre a nova coleção e espera sucesso nas vendas do novo kit: “Santos FC, Umbro e Charlie Brown Jr. tem uma parceria histórica. O lançamento de uma camisa tão especial e limitada mostra essa importância. Tenho certeza que será mais um grande sucesso de vendas.”

