Manaus – A noite da última segunda-feira, 15 de novembro de 2021, foi de grande celebração para o Grupo Samel, que comemorou, junto aos seus colaboradores, clientes, convidados ilustres, membros da família Nicolau e imprensa, os seus 40 anos de atuação na capital amazonense, que ocorreu no palco do Teatro Amazonas.

O grande evento, que foi planejado desde o início deste ano e seguiu todos os protocolos de segurança em saúde, apresentou a trajetória da Samel através de um espetáculo teatral, trajetória esta que iniciou com a chegada do jovem Luiz Fernando Nicolau à Manaus, vindo do interior do Rio de Janeiro com o sonho de cursar Medicina na capital amazonense, onde se tornou um dos pioneiros e mais respeitados médicos neurocirurgiões do estado Amazonas, fundando do Grupo Samel.

Encenado por artistas do Ballet Álvaro Gonçalves, a peça contou, também, através de várias performances de dança e música, o início da carreira de Luis Alberto Nicolau, um dos filhos do Dr. Luiz Fernando, à frente do que viria a ser o maior complexo hospitalar privado de Manaus, onde assumiu a presidência da instituição ainda muito jovem, aos 17 anos.

Com toda a responsabilidade, maestria e visão de negócios, Luis Alberto realizou, no decorrer dos anos, grandes investimentos na Samel, que teve um crescimento exponencial, com a abertura de novas unidades em diversas zonas da cidade, além do apoio dado ao esporte e cultura do Amazonas.

Sempre preocupado em oferecer uma assistência médico-hospitalar de excelência aos seus pacientes, Luis Alberto Nicolau foi em busca de novas tecnologias na área da saúde, adquirindo sistemas e equipamentos de última geração e investindo fortemente em seus colaboradores, além de inaugurar o Samel Health Tech, primeiro laboratório das regiões Norte e Nordeste voltado ao desenvolvimento de novas tecnologias para a área de saúde.

Um dos momentos mais marcantes representados no palco foi a luta da Samel contra o novo coronavírus, onde não mediu esforços para salvar a vida dos amazonenses nos dois períodos mais críticos da pandemia, abrindo, em parceria com o Instituto Transire e a Prefeitura de Manaus, o Hospital de Campanha Gilberto Novares, onde disponibilizou seus profissionais de saúde para vencer a difícil fase. Outras ações, como o arrendamento do Hospital Prontocord, que se tornou o Hospital Samel Boulevard para ampliar o seu atendimento aos pacientes acometidos pelo novo coronavírus e a criação da Cápsula Vanessa, método que salvou a vida de milhares de pessoas, também foram representados em cena.

Com a participação de vários cantores amazonenses, como Prince do Boi Caprichoso, Klinger Jr., Mailzon, Alex Pontes, Arlindo Neto, Vanessa Alfaia, Helen Veras, Leonardo Castelo, Luanita Rangel e Edilson Santana, a música “Respira Amazonas”, composta por Helen Veras, foi apresentada ao público.

O ponto alto da celebração dos 40 anos da Samel foi o tributo em memória do Dr. Luiz Fernando Nicolau, que homenageou e reverenciou sua trajetória, emocionando a todos os presentes.

Membros do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorara também estiveram presentes no palco do Teatro Amazonas para apresentar oficialmente o samba-enredo “Obu Manaó – O Alvorecer da Cura, sob as bençãos do céu. Anauê Samel!”, que homenageará a Samel no carnaval de Manaus em 2022.

O encerramento da grande celebração mostrou a solidez de uma empresa genuinamente amazonense com a apresentação dos grandes planos do Grupo Samel para o futuro, que incluem a inauguração do Hospital Samel Aleixo e de uma nova unidade hospitalar situada na Avenida Leonardo Macher, Centro, em 2022.







*Com informações da assessoria*.

