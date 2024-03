O técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, incluiu o atacante egípcio Mohamed Salah na lista de relacionados para o jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa contra o Sparta Praga. Salah, que estava afastado há duas semanas e meia devido a problemas físicos. Ele teve uma lesão na coxa durante a Copa Africana de Nações, em janeiro, e jogou apenas 46 minutos desde então. Apesar do retorno promissor em fevereiro contra o Brentford, onde contribuiu com uma assistência e um gol na vitória por 4 a 1, Salah teve que voltar ao departamento médico devido a um problema muscular. Agora, o atacante egípcio está de volta à lista de relacionados e pode ser uma peça-chave para o Liverpool na Liga Europa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA