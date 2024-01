Reprimir a criminalidade e fortalecer as ações das Forças de Segurança na área central da cidade. Esses são alguns dos objetivos da sala de videomonitoramento inaugurada, nesta quarta-feira (10/01), pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O espaço vai funcionar nas dependências da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizada na avenida Lourenço da Silva Braga, no Centro da capital.

A ideia, conforme o secretário de Segurança, coronel Vinícius Almeida, é levar mais sensação de segurança a todos que frequentam e residem no Centro de Manaus. “Aqui, militares em serviço acompanharão em tempo real, auxiliando a tropa no terreno, facilitando dessa forma, uma atuação de qualidade na investigação daqueles casos que evidenciam crimes, avançando na segurança e conforto para que a população volte a fazer suas compras de forma segura, assim, aquecendo a economia, gerando emprego e qualidade de vida para o nosso povo”, destacou o secretário.

A rede é composta por mais de 50 câmeras instaladas em pontos estratégicos da área central. O espaço vai funcionar 24 horas por dia e será monitorado por policiais da 24ª Cicom, que já realizam patrulhamento ostensivo e preventivo naquela região. De acordo com o subcomandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Thiago Balbi, a iniciativa vai possibilitar ao policiamento preventivo mais agilidade.

“O monitoramento do Centro da cidade foi instalado de forma estratégica para atuar no policiamento preventivo que é realizado pela Polícia Militar para que consigamos dispor dos homens no terreno de uma forma mais inteligente e eficaz. De outra forma, esse monitoramento é importante para auxiliar a Polícia Civil nos procedimentos de investigação, em todo ou qualquer crime que ocorrer no centro da cidade”, afirmou o subcomandante da PMAM.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), Raplh Assayag, participou da inauguração. O representante dos empresários aprovou e agradeceu a iniciativa. “Agradecemos ao secretário e ao Governo do Amazonas pela instalação das câmeras de monitoramento. Tudo isso irá fazer uma grande diferença para mostrarmos aos lojistas e para a população, que ele pode comprar e pode voltar outras vezes com segurança”, ressaltou Assayag.

Mais ações de segurança

Ao longo de todo o ano passado, as Forças de Segurança do Amazonas realizaram de forma integrada com apoio de diversos órgãos colegiados ações no Centro de Manaus, principalmente, de combate à criminalidade.

Foram realizadas operações coordenadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) com apoio da Polícia Militar (PMAM), que desarticularam esquema de venda de entorpecentes em hotéis, além de terem efetivado a prisão de suspeitos de praticar roubos e furtos na localidade.

Foram desencadeadas, ainda, as Centrais Integradas de Fiscalização (CIFs), que inibiram ações clandestinas em hotéis, pousadas e prédios abandonados, venda de celulares com procedência desconhecida, dentre outras.