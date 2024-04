O jovem jogador Estêvão, de apenas 16 anos, tem se destacado no Palmeiras e encantado tanto o técnico Abel Ferreira quanto a torcida. Ele foi o grande destaque na vitória sobre o Liverpool-URU, marcando seu primeiro gol como profissional e se tornando o terceiro atleta mais novo a fazer um gol com a camisa palestrina, atrás apenas de Endrick e Heitor. Nascido em Franca, interior de São Paulo, Estêvão começou no futebol aos 11 anos no Verdão, passou pelo Cruzeiro e retornou à Academia palmeirense. Sua habilidade com dribles curtos e faro artilheiro lhe renderam o apelido de “Messinho” ainda na base alviverde. Ele já participou de treinos com o elenco principal no ano passado e subiu definitivamente para os profissionais neste ano.

Apesar de não ter um planejamento específico como Endrick, Estêvão é visto como um jogador de grande potencial. Ele disputou 34 partidas com o time sub-17 em 2022 e outros 18 jogos com o sub-20 em 2023. Além disso, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado e conquistou títulos dos Campeonatos Paulistas sub-17 e sub-15, além do bi da Copa do Brasil Sub-17 em 2022 e 2023. O contrato da nova cria alviverde com o Palmeiras vai até abril de 2026, com multa rescisória de 45 milhões de euros. Apesar de receber sondagens de clubes europeus, o jogador rejeitou uma oferta do Paris Saint-Germain em 2022 para continuar sua formação no clube paulista. Barcelona e Chelsea também colhem informações sobre o atleta.

*Com informações do Estadão Conteúdo