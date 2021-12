Avalie o post

Sol, praia, marquinha do biquíni e unhas! Confira as dicas de tendências de unhas para arrasar nesse verão com muita explosão de cor e estilo

Manaus – O verão mal chegou e já está entregando tudo. A moda para as altas temperaturas é usar e abusar das cores vivas sem medo de ser feliz, brincar com os formatos, desenhos e disposição da paleta de cor. Confere a seguir as principais trendências de 2022 para que a sua unha seja ainda mais a cara do verão. Com informações da

Uma de cada cor

Cada unha de uma cor com a cara do verão. (Foto: Reprodução/Instagram @overglowedit)

Por que escolher apenas uma? Uma das tendências que prometem nesse verão é o boom de várias cores – cada uma em um dedo. Caso tenha dúvida na hora de combinar as cores, peça uma ajudinha ao círculo cromático. Ou não! O divertido é se jogar nas cores vivas sem medo de errar. Cores vivas, como laranja, rosa e verde bem fortes nunca saem de moda, além de combinarem demais com um dia de piscina.

Texturizados

Unhas coloridas que brincam com diferentes texturas (Foto: Reprodução/ Instagram @thehangedit)

Além das cores, uma aposta para o verão é a mistura de diferentes acabamentos nas unhas. Esmaltes foscos, cintilantes e adesivos mais que liberados. Essa quebra na uniformidade vem ganhando força há um tempo, com uma cara bem teen, deixando um ar mais despojado, colorido e a cara de 2022.

Ombré nail

Unhas com estilo ombré bem coloridas. (Foto: Reprodução/Dazed Beauty)

O esfumado perfeito é um colírio para os olhos, inclusive nas unhas. Essa moda pode ser feita tanto na vertical quanto na horizontal com a ajuda de uma esponjinha (por exemplo aqueles “queijinhos” de make). Podem ser usadas cores diferentes, como na primeira tendência, quanto um mix bem arco-íris. É verão, então está liberado!

