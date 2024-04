Sabrina Carpenter está lançando hoje seu aguardadíssimo single novo, “Espresso”, via Island Records. Sabrina compôs o novo single com três parceiros habituais: a vencedora do prêmio GRAMMY Amy Allen (com quem co-escreveu o recente single #1, “Feather”), Julian Bunetta (com quem havia feito “Nonsense”), que também é o produtor de “Espresso”, e Steph Jones (também parceiro em”Nonsense”).

Junto com o lançamento do single, Sabrina apresenta o videoclipe oficial da música, que foi dirigido pelo renomado diretor Dave Meyers (Ariana Grande, Bad Bunny, Harry Styles), ganhador do prêmio GRAMMY.



“Espresso” chega no momento em que Sabrina está prestes a fazer sua estreia no Coachella hoje à noite no palco principal. O novo single também vem na esteira de outro marco na carreira de Carpenter, que recentemente conquistou seu primeiro número 1 no top 40 das rádios com o single de platina “Feather” e manteve o primeiro lugar por duas semanas consecutivas. No início deste ano, Sabrina ganhou as manchetes ao se juntar a Taylor Swift na etapa internacional de sua aclamada ERA’S Tour por México, América do Sul, Austrália e Cingapura.

The post Sabrina Carpenter lança seu novo single e clipe “Espresso” appeared first on BreakTudo.