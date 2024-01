Em Melbourne, neste sábado, 27, a tenista Aryna Sabalenka, atual número 2 do mundo, garantiu seu segundo título consecutivo no Aberto da Austrália. A vitória veio após derrotar a chinesa Zheng Qinwen, classificada como número 15, em uma partida que terminou com parciais de 6-3 e 6-2, em apenas 1 hora e 16 minutos. Aos 25 anos, a bielorrussa conquistou seu segundo título de Grand Slam sem perder nenhum set ao longo do torneio australiano. Zheng, por sua vez, perdeu a chance de se tornar a segunda chinesa a vencer um Grand Slam, após Li Na. Apesar disso, a atleta entrará no top 10 do ranking mundial na segunda-feira, ocupando a sétima posição.

*Com informações da AFP