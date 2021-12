Avalie o post

Nascemos no mesmo ano: 1947. No mesmo dia: 18, mas em meses diferentes. Canceriano, eu. Ele, sagitário, completaria 74 anos, uma semana antes do Natal. Rubens Lima Pereira lutava contra a perda de memória causada pelo Alzheimer e contra um câncer no estômago. Já não falava, não andava, só gemia em cima de uma cama. Agora, na terça-feira (7), descansou. Levou com ele um pedaço de nossa infância: as peladas jogadas nos becos do bairro de Aparecida, os banhos de igarapé, as brincadeiras, o jogo de bolinha de gude com caroço de tucumã, as brigas.

Há meses sem notícias dele, confesso que esperava o recado que costumava mandar sempre em dezembro através do Tuta:

– Diz pro Babá botar meu nome no Diário do Amazonas.

A crônica “Meu Amigo Rubem Rôla” publicada neste Diário, em 2005, foi dedicada a ele, Rubens Lima Pereira. Peço licença para retomar aqui alguns trechos.

Convivi com Rubem na infância, quando ele percorria becos, vielas e ruas vendendo broas, com um pregão inconfundível e único, só dele. Por isso, virou Rubem, no singular. Depois, foi-lhe acrescentado um apelido: “Rola”, porque quando o aperreavam muito, colocava a dita cuja pra fora da calça, balançando-a pra lá e pra cá, mas nunca em presença de donzela, por razões de respeito.

A única moça que viu a coisa balançar – e nunca se queixou – foi a Zilá, irmã do Guilherme Porca Vadia. Mas isso são segredos que ninguém revela, nem sob tortura. O importante é que o bairro entendeu que mais vale uma rola na mão do que duas frutas voando e trocou o Rubens, lima e pera, por Rubem, no singular. Ficou, pois, Rubem Rola.

O broeiro

O pai de Rubem Rola, seu Osmar Pereira, trabalhava numa fundição. Despediu-se cedo da vida, deixando Marina sozinha com cinco órfãos, todos broeiros: Fátima, Paulo Gaina, Rubem, Amélia e Jorge. O salário da viúva, como arquivista da SEDUC, não dava pra manter a família. O jeito foi criar uma pequena empresa artesanal, a Indústria de Gêneros Alimentícios Rolamar Ltda., assim denominada porque seus dois pilares eram, justamente, Rola na venda, e Marina na produção, ajudados por tios e primos: Paulo Tripa, Rui, Tupá e Irene – a famosa Miss Broa.

O segredo da broa era a combinação equilibrada de goma de macaxeira, leite, açúcar e canela. Tinha um cheiro afrodisíaco e se entregava sem resistência, derretendo na boca. Quando mudou de dentadura, não podendo mais comer pão, o ex-governador Gilberto Mestrinho, que morou no bairro, encomendava diariamente um tabuleiro de broas, que ninguém mais poderá saborear, pois Marina, com mal de Parkinson, morreu sem deixar a receita. Aquela broa, lá na feirinha de Aparecida na banca em frente ao açougue do Luiz Enrolão, é boa, mas não é broa da Rolamar.

Despertando de madrugada para fabricar broas, Rubem cursou o primário no Grupo Escolar Cônego Azevedo, onde foi alfabetizado pela professora Teca Alencar.

– “Ele tinha boa memória, era inteligente, de boa índole, e só não rendia mais porque morria de sono” – ela conta.

De lá, saiu para trabalhar como auxiliar de serviços gerais no Colégio Sólon de Lucena. Seu diretor, Bartolomeu de Vasconcelos Dias, descolou em 1970 passagem em avião da FAB, e lá foi Rubem Rola voando para o Rio, onde morava sua tia Marisa, doceira, numa favela em Cordovil. Por medo da bandidagem, Rubem passava o dia trancado em casa, lendo a Bíblia e fazendo brigadeiros. Voltou pra Manaus, sem ter visto de perto o mar e o Cristo Redentor, mas com a barba crescida e a cabeça raspada.

O profeta

Broa é feita de goma, leite e açúcar. Já profecia se faz com Bíblia, barba e cabeça raspada. O anúncio das duas exige voz forte. Rubem, profeta, aposentado por invalidez, predicava aos berros, no meio da rua, como quem oferece broas. Diariamente visitava dona Vera, uma comerciante portuguesa, entrevada há anos numa cama, sob os cuidados do ‘Boneco`. seu genro. Saía de lá bradando:

– Raça de víboras, a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Preparai os caminhos do Senhor e endireitai suas veredas! Boneco, produz bons frutos, Boneco! Compra um ar-condicionado pra Dona Vera, Boneco! Vós morais de graça na casa dela, deixai de ser miserável, Boneco.

Do Aguimar, ele cobrava:

– Completou-se o tempo, o Reino de Deus está próximo! Quem tem duas túnicas, dê uma ao que não tem! Quem tem dois pratos de pirão, compartilhe com seu irmão! Aguimar, divide teu pirão!

As crianças adoram o Rubirola, talvez porque ele seja muito brincalhão, pacato e dócil. Prestativo, recolhe o lixo nos becos onde o caminhão da coleta não entra, compra jornal, carrega objetos, vai ao supermercado e recusa pagamento por esses pequenos serviços.

De sacanagem, o pessoal provoca:

– Rubirôla, quem são os doidos do bairro?

Ele, sem qualquer modéstia, se coloca como o primeiro da lista:

– Eu … o Jaú , a Ana Careca, o Solaninho, o Raimundo Mucura…

Esse Rubem Rola finge que é doido só pra poder dizer algumas verdades que ninguém quer ouvir. Toma remédio controlado, administrando sua maluquez, misturada com sua lucidez. Doidos são os outros:

– O Babá é maluco, cara! Passa pela ponte Rio-Niterói todo dia, se aquela porra cair, quero ver neguinho poliglota, que ensina inglês pros índios, pedindo penico.

Dedico a crônica ao amigo que se foi, com ele compartilhei idade, aversão por sapatos e desconfiança de sujeitos normais.

