O ex-técnico Zagallo, que faleceu na última sexta-feira, 5,, recebeu homenagens de dois ídolos do futebol nacional. Estrela do tetra, Romário afirmou que o “Velho Lobo” tem a mesma importância do Rei do Futebol para o esporte. “Zagallo tem a mesma importância de um Pelé. Sempre foi muito vitorioso, deixou um legado importante para todos nós. Dia triste para o futebol”, disse o atual senador da República e também novo presidente do América-RJ. Já Ronaldo Fenômeno e Cláudio Taffarel, outros campeões mundiais com a Amarelinha, destacaram a importância de Zagallo em suas respectivas carreiras. O ex-atacante afirmou que o alagoano foi como um pai para ele, tanto dentro quanto fora de campo. Já ex-goleiro ressaltou que o “Velho Lobo” era uma referência no futebol e destacou os ensinamentos que recebeu do ex-técnico, afirmando que a maior lição foi acreditar que sempre é possível.

