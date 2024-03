Duas onças pintadas foram flagradas dentro de um posto de saúde em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus). As imagens registradas por câmeras de segurança do local foram divulgadas nas redes sociais nesta quinta-feira (28).

No vídeo, as onças aparecem dentro do posto e, em determinado momento, uma delas dá uma cabeçada na porta de vidro. Depois, ambas saem pela porta.

Conforme o vídeo, as imagens foram capturadas no dia 16 de março. Moradores da área informaram que os animais foram avistados novamente na última segunda-feira (25).