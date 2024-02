O Corinthians anunciou oficial nesta terça-feira, 6, o meia argentino Rodrigo Garro, que já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), o que o deixa disponível para atuar no Campeonato Paulista. Ele já pode ser usado no clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira, 7, na Vila Belmiro. Em sua primeira entrevista, Garro expressou sua ansiedade em defender o clube e afirmou que está comprometido e preparado para enfrentar os desafios que virão pela frente. “O estádio me encantou, as pessoas são muito apaixonadas e isso é muito importante para o jogador quando entra em campo, contar com essas pessoas, independente do resultado. Espero poder devolver todo esse carinho”, disse.

A contratação de Garro foi anunciada no dia 2 de janeiro, porém, o jogador não pôde atuar devido a uma divergência entre o clube brasileiro e o Talleres, seu ex-time. O Talleres exigia o pagamento de 700 mil dólares (cerca de R$ 3,5 milhões) referentes aos custos de transferência, o que levou o caso a ser levado à Fifa para ser resolvido. A liberação de Rodrigo Garro para jogar acontece em um momento delicado para o Corinthians, que ocupa a última posição do Grupo C no Campeonato Paulista, com apenas três pontos e quatro derrotas em cinco rodadas.

Durante a entrevista, Garro agradeceu o apoio dos seus companheiros de equipe durante o período de inatividade e expressou sua vontade de conquistar títulos com o Corinthians. Ele também ressaltou a importância de aproveitar o futebol e não se sentir pressionado, afirmando que está feliz por estar no clube e quer ajudar a equipe a crescer cada vez mais. Agora, com a situação resolvida, o jogador espera escrever um novo capítulo em sua carreira no futebol brasileiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA