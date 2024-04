O presidente estadual do Partido Progressistas (PP), Rodrigo de Sá, deixou o cargo de diretor-presente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). O anúncio foi feito em um vídeo publicado no Instagram.

Segundo Rodrigo de Sá, até a semana passada ele ocupava a chefia do Detran-AM, mas pediu exoneração da função após receber um convite do governador Wilson Lima (União Brasil) para “enfrentar um novo desafio”.

“Recebi com muita gratidão e muita motivação o convite do governador Wilson Lima, que todos sabem é o meu líder político, para que eu pudesse me desincompatibilizar a fim de estar disponível nas próximas eleições agora nesse ano de 2024”, afirmou.

A legislação eleitoral exige que ocupantes de cargos de direção interessados em se candidatar devem se afastar seis meses antes das eleições.

No vídeo, Rodrigo afirmou que se desincompatibilizou e foi exonerado do cargo na última sexta-feira (5), prazo final da janela partidária.

Ele não antecipou o nome de quem vai assumir o Detran-AM, mas assegurou que é um membro da equipe que irá conduzir o órgão.

O presidente estadual do PP não revelou para qual cargo deve concorrer, mas informou que vai seguir o que o governador determinar. Prefeito, vice-prefeito e vereador são os cargos em disputa no pleito deste ano.

Rodrigo de Sá é delegado da Polícia Civil do Amazonas. Nas eleições de 2022, ele também se deixou a direção do Detran-AM para concorrer ao cargo de deputado federal, mas não conseguiu se eleger. Em novembro do mesmo ano, ele reassumiu a presidência do órgão de trânsito.