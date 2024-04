O ex-jogador de futebol Robinho passou a dividir cela com outro detento, após seu isolamento ter acabado. Preso na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, no interior de São Paulo, em Tremembé, conhecida por ser a cadeia dos famosos. Robinho deixou o período de adaptação e foi transferido para uma cela comum, que mede 2×4 metros, onde terá contato com outros presos e, inclusive, terá banho de sol, oficinas e até mesmo jogar futebol. Encarcerado desde o dia 21 de março, o ex-jogador poderá receber visitas de familiares aos finais de semana, sendo dois por vez, incluindo crianças menores de 12 anos que sejam filhos ou netos. Preso e condenado a nove anos em regime fechado por um episódio de estupro, que ocorreu na Itália em 2013 — ele foi condenado no país europeu, e o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologou a sentença. Tremembé também é a penitenciária onde outros famosos estão ou ficaram presos, como Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos e Elize Matsunaga.

Publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA