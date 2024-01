O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), assumiu o Governo do Estado nesta segunda-feira (8). O governador Wilson Lima viajou para a China e o vice, Tadeu de Souza, está de férias. Roberto Cidade fica no cargo sexta-feira (12).

Na plaforma X (antigo Twitter), Roberto Cidade compartilhou a primeira agenda como governador em exercício. Ele compartilhou a visita a sede do Sine Amazonas, vinculado à Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), objetivando "acompanhar a iniciativa do Governo do Amazonas em auxiliar as pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho."

De acordo com o que está previsto na Constituição Federal, quando ocorre a "vacância de cargo", o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça são chamados, sucessivamente, para assumir a liderança do Poder Executivo.

O governador Wilson Lima embarcou para a China para participar do Brazil China Meeting, um evento com potenciais investidores estrangeiros para o Amazonas.

Prefeito de Manaus de férias

Na última sexta-feira (5), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), comunicou sua decisão de se ausentar por duas semanas em período de férias. Durante esse período, o vice, Marcos Rotta, assume o cargo.