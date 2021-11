5/5 - (1 vote)

A cantora Roberta Miranda passou mal nesta sexta (5) ao saber da morte de Marília Mendonça. Expoente da velha-guarda do sertanejo no país, Roberta precisou ser atendida na emergência do Hospital Albert Einstein e já recebeu alta. Outros famosos também lamentaram a morte da cantora.

As duas eram muita amigas e gravaram juntas "Os tempos mudaram". Roberta soube da queda do avião por notícias na internet, quando não se sentiu bem. Acredita-se que ela tenha tido um pico de pressão.

Marília Mendonça morreu na tarde desta sexta-feira, dia 5, após o avião em que ela estava ter caído na zona rural de Piedade de Caratinga (MG), próximo ao acesso da BR 474.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e, logo depois, pela assessoria de imprensa dela. Ainda segundo a equipe da cantora, foram confirmadas as mortes de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e co-pilto do avião, cujos nomes foram preservados.

Ela deixou um filho de 1 ano e 10 meses, Léo Dias Mendonça Huff, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, que terminou no mês de setembro.

Roberta escolheu “Os tempos mudaram”, de composição própria, para dar início ao projeto de seu DVD de 30 anos de carreira, em 2017. Além de Marília, a filmagem contou com a participação de Simone & Simaria, Solange Almeida, Naiara Azevedo, Day e Lara, Maiara e Maraisa.

A escolha da música e das cantoras tinha um grande contexto: juntava duas gerações do que hoje se consagrou como o fenômeno feminejo.

*Com informações do site Extra