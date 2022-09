O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau, segue crescendo e já alcança 16,7% das intenções de voto, segundo a pesquisa estimulada da empresa AR7, divulgada neste sábado, 24. O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 16 a 21 de setembro em Manaus, nas cidades da região metropolitana, e no município de Coari (a 366 quilômetros de Manaus).

Com base nos números, Ricardo Nicolau ultrapassou o candidato Eduardo Braga e está tecnicamente empatado com Amazonino Mendes na disputa para o primeiro turno.

Na pesquisa espontânea, quando o pesquisador não mostra o nome do candidato, Ricardo Nicolau também mostra crescimento. Segundo os dados, Ricardo Nicolau tem 15,6% das intenções de voto. Nesse item, o candidato do Solidariedade também se aproxima de Amazonino.

“Nossa campanha é a que mais cresce na reta final e é o que vejo todos os dias nas ruas e nas redes sociais. A população ainda quer mudar, mas quer uma mudança segura, sem aventuras. Nossa candidatura tem projetos viáveis para tirar o Amazonas do fundo do poço e a população está aderindo cada vez mais”, declarou Ricardo Nicolau.

“Nessa reta final, quero pedir a você que já vota em mim, que possa conquistar o voto do seu amigo, vizinho, colega de trabalho e de sua família. No dia 2 de outubro, vamos responder nas urnas contra os quatro anos de descaso do governo Wilson e de todos os outros que há 40 anos se revezam no poder e não mudaram a vida das pessoas”, completou o candidato.

As entrevistas foram realizadas somente com eleitores que votam em suas respectivas cidades, sendo todos com idade igual e superior a 16 anos. A margem de erro é 2.2 pontos percentuais com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa eleitoral está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) com o número AM-01355/2022.

Candidato que mais cresce

Esta é a segunda pesquisa que mostra o grande crescimento de Ricardo Nicolau na reta final da campanha eleitoral. Na última segunda-feira, 19, a pesquisa do Instituto Methodus já apontava o empate técnico entre Ricardo Nicolau e Braga e com tendência de crescimento.

A coleta de dados também avaliou a rejeição dos candidatos, ou seja, em quem o eleitor não votará de jeito nenhum. Nesse aspecto, Ricardo Nicolau também pontua positivamente, com uma das três menores rejeições, bem abaixo de nomes como Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Wilson Lima é o mais rejeitado, com 26,5%. Os três já governaram o estado nos últimos 40 anos.