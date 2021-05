5 / 5 ( 3 votos )

Hoje, dia 19/05/2021, quarta-feira, as Escolas Estaduais retornaram as aulas presenciais em todo o Interior do Estado do Amazonas. Em Barcelos este retorno está sendo realizado com muito cuidado e planejamento pelas equipes gestoras das escolas com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto – SEDUC-AM.

Em abril, o Ensino Mediado por Tecnologia já havia sido autorizado a retornar para as escolas. O retorno das ações escolares vale para estudantes do ensino médio, fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

As três escolas estaduais existentes no município, Angelina Palheta Mendes, Padre João Badalotti e São Francisco de Salles, informaram seus alunos via Grupos de Whatsapp das turmas existentes, sobre retorno das aulas presenciais. As informações dos horários, dias e diretrizes foram repassados aos presentes no horário do "acolhimento" durante o dia de hoje, (19/05).

De acordo com o Coordenador Regional de Educação de Barcelos, Prof. Sebastião de Souza Machado, as turmas serão divididas em dois grupos (A e B), que frequentarão a escola em dias alternados Quando um grupo estiver na unidade, o outro deverá estar em casa, acompanhando as transmissões do “Aula em Casa”. Os grupos serão definidos pela própria equipe escolar da unidade, que deverá informar os pais e/ou responsáveis.

"Sabemos que o momento traz dúvidas e inseguranças, mas entendemos que precisávamos desse retorno, a maioria dos alunos, pais/responsáveis e professores estão de acordo e ansiosos pelas aulas presenciais, haja vista que uma série problemas e carências dificultam e até impossibilitam (como no caso da internet), a condução do projeto Aula em Casa. Assim depois de mais de ano com as escolas fechadas para as aulas presenciais, elas foram reabertas. . Para nós profissionais da Educação, é sempre um prazer receber nossos estudantes, com muito carinho, cuidado e segurança, pois eles trazem vida e alegria para os estabelecimentos escolares. Para isso, formam tomadas todas as medidas de segurança (como uso obrigatório de máscaras), seguindo os protocolos de higienização, sanitização, distanciamento social e uma série de outras medidas necessárias, capaz de proporcionar proteção aos nossos alunos, de maneira humanizada e transparente." Finalizou o Professor Sebastião Machado.

Em caso de dúvidas, alunos, pais e responsáveis deverão entrar em contato com a equipe da sua unidade escolar ou da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município.