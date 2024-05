O Programa RespirAR, coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), promoveu uma capacitação em pilates e mobilidade articular para seus fisioterapeutas.

Focado em melhorar o atendimento nas Policlínicas e Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis’s), o curso ocorreu no último sábado (11), na Vila Olímpica de Manaus.

“O nosso curso foi voltado para os fisioterapeutas que atendem nos Caimi’s e Policlínicas. Nesses locais o público é da terceira idade, então essa capacitação é focada para que o atendimento desse segmento possa ser mais eficiente e adaptado às suas condições”, disse a coordenadora de fisioterapia do RespirAR, Cleomira Carvalho.

A formação recente em pilates e mobilidade articular visa fortalecer o combate ao sedentarismo e aprimorar o tratamento e a prevenção de lesões musculares, cardíacas e ortopédicas. A inclusão das atividades na rotina dos membros do RespirAR visa não apenas melhorar a qualidade de vida dos pacientes, mas também elevar a eficácia dos resultados obtidos.

“Essa iniciativa do RespirAR é excelente, contribui para que a gente consiga evoluir melhor o quadro das pessoas atendidas. Esses cursos ajudam a aprimorar o nosso conhecimento, então, só quem ganha é a população com essas capacitações em cursos voltados para a saúde do público”, exaltou a fisioterapeuta da Policlínica Codajás, Ana Godinho.

Desde o seu lançamento em agosto de 2021, o RespirAR já realizou mais de 387 mil atendimentos e beneficiou diretamente mais de 75 mil pessoas com suas atividades. O programa se consolidou como referência na promoção do bem-estar, na prevenção de doenças, tratando e prevenindo lesões musculares, cardíacas, e ortopédicas, além de combater o sedentarismo através de serviços integrados de fisioterapia e educação física.

