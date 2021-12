Avalie o post

La Casa de Papel chega ao fim na Netflix nesta sexta-feira (3), com o segundo volume da quinta temporada

São Paulo – O fim de La Casa de Papel se aproxima: o volume dois da quinta parte chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (3). E são vários os acontecimentos memoráveis que se desenrolaram durante o primeiro volume — e atenção para os spoilers logo abaixo!

La Casa de Papel chega ao fim na Netflix nesta sexta-feira (3), com o segundo volume da quinta temporada (Foto: Divulgação / Netflix)

Professor sem plano, o filho de Berlim em cenas de flashback, Tóquio morta, Manila se declarando para Denver e o exército ditando as regras.

Foi intenso e teve romance, tragédia, guerra e até um parto, tudo junto e misturado. Antes da estreia do grande final no dia 3 de dezembro, na Netflix, é preciso relembrar cada detalhe dos principais acontecimentos.

Sabemos que desta vez o Professor (Álvaro Morte) se deu mal. Foi pego pela detetive Sierra (Najwa Nimri), algemado, sem qualquer plano de fuga. Mas eis que Sierra acaba por dar à luz ali mesmo, no subterrâneo onde mantém o Professor, Marselha (Luka Peros) e Benjamín (Ramón Agirre). Ela se vê obrigada a soltá-los e obter, assim, alguma ajuda nesse momento tão difícil. Mesmo com toda a ajuda do Professor e de seus fiéis escudeiros, o embate é claro. Resta saber o que vai acontecer agora…

(Foto: Divulgação / Netflix)

Arturo (Enrique Arce) é mesmo um personagem difícil de engolir. Ele já aprontou poucas e boas até conseguir tirar do sério Monica (Esther Acebo), fazendo com que ela disparasse um tiro em seu peito. Após ter feito um belo estrago nos planos do Professor, Arturito é retirado do Banco da Espanha, mas segue assombrando Estocolmo, agora traumatizada pelo que fez.

Muitos são os flashbacks no volume 1 da quinta parte de La Casa de Papel. Temos alguns de Nairóbi (Alba Flores), René (Miguel Ángel Silvestre), do ex-namorado da Tóquio (Úrsula Corberó), passando por Moscou (Paco Tous), pai de Denver (Jaime Lorente) morto na segunda temporada. Mas o grande hype, no entanto, é a aparição de Berlim (Pedro Alonso) e seu filho Rafael (Patrick Criado). Gênio da computação e especializado em cibersegurança, ele é mostrado realizando seu primeiro roubo na Dinamarca, ao lado de Berlim e da namorada do pai, Tatiana (Diana Gómez). O volume 1 deixa também um clima de flerte entre Rafael e Tatiana.

Denver (Jaime Lorente) vai terminar essa história com quem? No volume 1 pudemos entender melhor sobre o histórico de relacionamento dele com Manila (Belen Cuesta). Por outro lado, ao longo das cinco partes, acompanhamos também o romance dele com Estocolmo, com quem passou os últimos anos. O que será que vai falar mais forte no coração do ladrão?

(Foto: Tamara Arranz / Netflix)

A morte de Tóquio veio com uma enorme carga de emoção. A personagem enfrentou o exército sozinha para salvar os parceiros Denver e Manila. Em um combate cheio de tiros e muita explosão, Tóquio ainda consegue se despedir do Professor e de Rio (Miguel Herrán) antes de puxar os pinos de uma grana e explodir levando consigo Gandía (José Manuel Poga), vingando a morte da amiga Nairóbi.

