Conhecido como PL das Fake News, o projeto já foi aprovado pelo Senado Federal

Brasília – Foi adiada para a próxima semana a votação do substitutivo do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) ao Projeto de Lei 2630/20 que visa ao aperfeiçoamento da legislação brasileira referente a` liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Conhecido como PL das Fake News, o projeto já foi aprovado pelo Senado Federal e está sendo analisado por grupo de trabalho criado em junho pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)], que já anunciou que pretende colocar a proposta em votação no Plenário neste mês. A proposta traz regras para os provedores de redes sociais, como Facebook e Instagram, e serviços de mensageria instantânea, como WhatsApp e Telegram. No substitutivo, o relator estendeu ainda a aplicação da lei para ferramentas de busca, como Google e Yahoo. As regras incidirão sobre provedores que oferecem, profissionalmente e com fins econômicos, serviços ao público brasileiro e que tenham mais de 2 milhões de usuários registrados, inclusive as empresas sediadas no exterior.

Foi aprovada no Congresso Nacional, emenda ao orçamento da União que garante a liberação R$ 300 milhões para investimentos na Segurança Pública em municípios, Estados e no âmbito Federal. A emenda foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública do Congresso Nacional, com voto favorável do deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo (PSL).

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) analisa projeto de lei que institui a avaliação periódica do Índice de Massa Corporal (IMC) dos alunos da rede municipal pública e privada de ensino. A finalidade do PL é monitorar a saúde das crianças para evitar problemas de saúde futuros.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) admitiu representação contra a prefeitura de Itacoatiara em processo que questiona possível irregularidade no que tange à coleta de lixo urbano e hospitalar naquele município.

A Assembleia Legislativa do Estado (ALE) realizou a Sessão Especial do Dia Nacional da Cultura, celebrado em 5 de novembro. O evento contou com apresentações, homenagens e presença de representantes dos movimentos culturais de Manaus, Manacapuru, Parintins e Itacoatiara.



