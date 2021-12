Avalie o post

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, informou nesta segunda-feira (13), que o país registrou ao menos uma morte por Covid-19 ligada à variante Ômicron. Este é o primeiro caso conhecido de morte pela nova variante no mundo.

De acordo com Johnson, a ideia de que a nova variante é uma versão mais branda do vírus é algo que precisa ser deixado de lado. Segundo ele, o importante é apenas reconhecer o ritmo com que ele se acelera na população.

Apenas nesse domingo (12), 1.239 novos casos da Ômicron foram confirmados no país, elevando o total identificado para 3.137.

Boris Johnson também anunciou que todos com 18 anos ou mais poderá receber uma dose de reforço até o fim do ano, na Inglaterra.

Da redação

Fotos: Divulgação

Fonte