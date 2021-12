Avalie o post

O governo federal vai adiar em uma semana a entrada em vigor das regras sanitárias para viajantes que chegarem ao Brasil. O motivo foi o ataque cibernético a sites, aplicativos e sistemas do Ministério da Saúde.

O site da pasta e a página e o aplicativo do ConecteSUS, que fornece o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, foram invadidos por hackers. A página do ministério já voltou a funcionar, mas ainda não é possível acessar os dados sobre a vacina, fornecidos pelo ConecteSUS.

Também foi afetado o e-SUS Notifica, que recebe notificações dos estados e municípios sobre a síndrome gripal suspeita e confirmada de Covid-19. Outro sistema afetado foi o Programa Nacional de Imunização.

Fonte: Agência Brasil

Foto: Divulgação

