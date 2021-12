Avalie o post

A campanha “Fim de Ano Premiado Nova Era” vai premiar 15 clientes, diariamente, com R$ 1 mil em Manaus, Boa Vista e Porto Velho

Manaus – O Super Nova Era iniciou, nesta segunda-feira (13), uma promoção que vai distribuir R$ 270 mil em prêmios para os clientes que fizerem compras nas lojas de Manaus, Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO). A campanha “Fim de Ano Premiado Nova Era” faz parte das comemorações do aniversário de 10 anos da marca e vai premiar 15 clientes, diariamente, com R$ 1 mil nas três cidades.

A cada R$ 50 em compras nas lojas do Nova Era, os clientes ganharão um cupom para concorrer à promoção. Todos os dias será realizado um sorteio de R$ 1 mil, em cada unidade do Nova Era em Manaus, Boa Vista e Porto Velho.

Promoção do Super Nova Era vai distribuir R$ 270 mil em prêmios para os clientes anide Manaus, Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO)(Foto: Divulgação / Assessoria)

A gerente de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que a promoção é uma forma de presentear e reforçar a parceria com os clientes, que ajudam a construir a história da rede. “Como diz o nosso slogan, ‘Tá no Nova Era, Tá em casa’, queremos que as pessoas sintam-se parte da nossa história. A promoção é uma forma de retribuir a parceria dos clientes”, afirmou.

Além de concorrer aos prêmios, os clientes ainda podem aproveitar as ofertas diárias em todos os segmentos. “De eletrônicos a produtos do dia a dia, tudo terá ofertas. Para quem quiser adiantar as compras dos itens da ceia de Natal e Réveillon, essa é a oportunidade ideal”, destacou.

Outra vantagem que os clientes Nova Era podem aproveitar é o TeuCard, cartão próprio da rede Nova Era e que possui benefícios exclusivos, como parcelamento em até três vezes sem juros e prazo de até 40 dias para pagamento de anuidade econômica, ou seja, com cobrança apenas quando houver emissão de fatura.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

