Um recém-nascido do sexo masculino foi resgatado após ser abandonado na porta de uma casa, na rua São Davi, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. A criança foi encontrada na manhã desta segunda-feira (1º) e ainda estava com o cordão umbilical.

De acordo com informações repassadas pelos populares, o bebê foi deixado no local durante a madrugada. Pela manhã, uma criança tentou abrir o portão da residência para ir à escola e não conseguiu. A mãe foi verificar o que estaria atrapalhando e se deparou com o recém-nascido, dentro de uma caixa de papelão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez o atendimento da criança ainda no local. O bebê estava com o cordão umbilical e sujo de fezes. Ele foi levado para a Maternidade Nazira Daou, no bairro Cidade Nova, também na zona Norte da capital, e passa bem.

A polícia investiga o caso e deve analisar imagens das câmeras de segurança da área para tentar localizar a pessoa que abandonou o recém-nascido no local.