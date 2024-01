O Real Madrid garantiu sua vaga na final da Supercopa da Espanha após uma emocionante partida contra o Atlético, que terminou com o placar de 5 a 3 na prorrogação. O confronto ocorreu no Al-Awwal Park Stadium, localizado em Riad, na Arábia Saudita. Um dos destaques da partida foi Antoine Griezmann, que se tornou o maior artilheiro da história do Atlético. Os gols foram marcados por Mario Hermoso, Antonio Rüdiger, Mendy, Griezmann, Kepa, Dani Carvajal, Savic e Brahim. O Real Madrid soube aproveitar os contra-ataques e conquistou a vitória. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti esperam o vencedor de Barcelona x Osasuna para conhecer seu rival na decisão.

