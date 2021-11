5/5 - (2 votes)

MANAUS (AM) - Atraídas pelos preços, muitas pessoas optam pela compra dos famosos e baratos "óculos falsos", que são fabricados e vendidos de forma irregular para a população.

No Centro de Manaus, as diversas bancas de camelô disfarçadas de óticas, habitam o comércio ilegal e oferecem produtos baratos ao bolso, mas que podem vir a ser caros para a visão do usuário.

A rua Marechal Deodoro, conhecida popularmente como "bate-palma", é um dos principais pontos de Manaus que abrigam esse tipo de comércio. São mais de 20 bancas espalhadas pela rua com modelos variados.

Entre as opções, além de ter óculos sem grau, há também a opção de óculos com grau já pré-estabelecidos, vendidos sem receita nenhuma. Os preços, que variam entre R$20 e R$25, atraem a população.

O oftalmologista Alex Sá recomenda que os óculos só podem ser vendidos com uma receita prescrita por um médico e que no mercado clandestino os vendedores não ligam para a saúde visual do comprador, eles se importam apenas com o lucro que a venda pode trazer.

"Todos os óculos devem ser vendidos com receita prescrita por um médico. Deve possuir CRM e, se possível, RQE (registro de qualificação de especialidade) de oftalmologia.

No mercado clandestino, muitas vezes os óculos são vendidos de qualquer forma, somente visando o lucro e não a saúde visual. É importante então que se entenda que no Brasil não existe outro profissional habilitado para prescrever óculos e examinar os olhos, senão o médico", destacou.

No bate-palma, armações escuras e sem grau são expostas, no entanto, os que possuem grau não ficam em exposição. É necessário que o cliente pergunte se o local vende com o grau e o vendedor mostra as opções disponíveis de forma escondida e sem exigir a receita do comprador.

A reportagem do Portal Em Tempo esteve em quatro bancas de óculos diferentes e teve facilidade em fazer a compra dos óculos irregular.

Também não é necessário fazer qualquer teste para verificar se o grau do óculos é o adequado a visão do usuário. O comprador experimenta e se achar que o grau ficou bom, efetua a compra.

O comerciante que realizar esse tipo de comércio pode pegar penas de seis meses a dois anos de detenção, por exercício ilegal da medicina.

Riscos a saúde

O uso desse tipo de óculos pode trazer diversos malefícios a saúde. Entre os mais comuns estão dores de cabeça, cansaço na leitura, sonolência, imagens borradas, tontura e visão dupla. Além disso, como não é personalizado para a pessoa, o uso mais atrapalha do que ajuda.

Esses óculos têm o mesmo grau nas duas lentes e possuem um tamanho não personalizado. Então, se um paciente enxerga melhor por um olho do que pelo outro, como a maioria das pessoas, ele iria atrapalhar mais que ajudar.

Um outro problema que Dr. Alex destaca é que o tipo de óculos não protege das radiações que são prejudiciais a visão, como as de aparelhos eletrônicos e podem prejudicar ainda mais a visão.

"Outro problema é em relação ao tratamento para proteção das radiações nocivas aos olhos, como ultravioleta e outras da luz visível, mas com frequência mais elevada, como a luz azul e violeta emitida pelos aparelhos eletrônicos", destacou.

O médico ainda faz mais um alerta e desta vez, é sobre o óculos de sol. O uso desse tipo de armação pode desencadear diversas doenças para a saúde visual do usuário, como catarata e até mesmo câncer. Isso acontece, justamente por conta de não haver radiação ultravioleta nas lentes.

"Óculos de sol, por exemplo, por escurecer a visão, acaba induzindo uma dilatação das pupilas e permitindo que mais luz chegue às estruturas dos olhos. Se comprado irregularmente, pode vir sem proteção da radiação ultravioleta e então aumentar os riscos para catarata, doença macular e cânceres como melanoma e carcinoma espinocelular. "Alex Sá, Oftalmologista

Não é raro para o Dr. Alex receber pacientes que tiveram consequências por conta do uso do óculos irregular. Após anos de uso, pacientes relatam a dificuldade em enxergar por conta da má confecção desse tipo de armação.

"É bem comum a procura de pacientes que se sentem mal com os óculos que são vendidos sem receita médica e reclamam da má confecção, mas na verdade, o problema maior vai mais longe que isso", diz.

O oftalmologista ainda conta que já chegou a atender pacientes que já haviam perdido totalmente a visão devido o uso desse tipo de armação e que pode ser porta para diagnósticos silenciosos como o glaucoma e câncer, justamente porque os pacientes nas buscaram um atendimento correto.

Por várias vezes atendi pacientes que estavam completamente cegos e viviam comprando óculos por mais de dez anos, sem passar em uma consulta com o médico. Essa atitude que pode adiar o diagnóstico de doenças silenciosas, como o glaucoma, e os cânceres, por exemplo. O paciente acha que está bem porque comprou óculos sem receita, mas acaba perdendo a oportunidade de ser examinado completamente".

Ele lembra que o glaucoma, uma das doenças que pode ser causada pelo uso irregular dos óculos, pode causar cegueira permanentemente e que só pode ser detectada por meio de exames específicos que são feitos dentro de um consultório oftalmológico, por um especialista.

Há fiscalização?

A reportagem do Em Tempo questionou a Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) para saber se há uma fiscalização por parte do órgão sobre a venda irregular de óculos de grau sem a receita médica, camelôs do Centro de Manaus.

No entanto, até o fechamento da reportagem, não houve retorno da Visa Manaus. O espaço está aberto para respostas.

