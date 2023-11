Jânio Rodrigues Ferreira, conhecido como Ratão, 45, foi executado com três disparos de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (15). O crime ocorreu na praça de alimentação do conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na praça de alimentação com amigos, quando o autor do crime chegou em uma moto e efetuou três disparos contra Jânio, que morreu no local. O suspeito conseguiu fugir sem ser identificado.

Os tiros atingiram a cabeça e o abdômen da vítima. O IML foi acionado para a remoção do corpo e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).