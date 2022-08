Acidente terrível no festival da ciranda de Manacapuru/AM. pic.twitter.com/cNFNhng3Y5 — Efraim Félix  (@souefraimfelix) August 29, 2022

Vinte e três pessoas foram levadas para o Hospital de Manacapuru e três, em situação mais grave, transferidas para Manaus após a queda de uma alegoria (veja acima) de cerca de 10 metros de altura durante a apresentação da Ciranda Flor Matizada, no festival folclórico de Manacapuru (a 68 km de Manaus), na noite deste domingo (28).

O cabo de aço do guindaste que segurava a estrutura com brincantes da ciranda despencou no meio da apresentação e provocou uma reação do público. O evento foi interrompido para o socorro das vítimas.

O governo do Amazonas, que apoia o evento, acionou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que reúne os órgãos de saúde e segurança, para trabalhar na operação de atendimento das vítimas, que estavam no 24° Festival das Cirandas de Manacapuru.

O Corpo de Bombeiros fez o atendimento inicial das vítimas que ficaram feridas na queda do guindaste que segurava a alegoria. .

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lamentou acidente e manifestou solidariedade às familias. Ele colocou toda a estrutura estadual à disposição para ajudar em tudo o que for necessário e determinou o envio de mais quatro ambulâncias de suporte avançado para a cidade, para atender a eventuais necessidades das vítimas.

Em Manaus, os Hospitais e Pronto-socorros 28 de Agosto, Dr. Platão Araújo e João Lúcio ficaram em alerta para receber vítimas que forem transferidas para Manaus.

