As prisões ocorreram nas zona centro-oeste, norte, oeste e leste entre sexta-feira (18) e na madrugada deste sábado (19)

Manaus – Quatro homens, sendo três de 22, 26 e 38 anos, e outro de idade não informada, foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido por tráfico de entorpecentes. As prisões ocorreram na sexta-feira (18) e na madrugada deste sábado (19) nas zonas leste, centro-oeste, oeste e norte de Manaus.

Quatro homens são presos e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Manaus (Foto: Divulgação / PMAM)

Por volta das 11h de sexta-feira, policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante patrulhamento de rotina pela Rua Alívio Abrama, bairro Alvorada, zona centro-oeste, foram acionados por alunos relatando que dois homens haviam realizado roubos na Escola Alfredo Fernandez. No local, os policiais avistaram os suspeitos pulando o muro e prenderam um dos indivíduos.

Com o suspeito foi encontrada uma bolsa vermelha contendo 41 porções de entorpecentes com características de pedra de oxi, um molho de chaves e R$ 4,35 em moedas. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Mais tarde, às 11h45, os policiais 6ª Cicom, atenderam denúncia feita por moradores no bairro Francisca Mendes, zona norte. No endereço indicado, um homem foi preso com uma porção grande de maconha, 34 pinos de material similar a cocaína, uma porção de possivelmente oxi, uma balança de precisão e um celular Samsung, de cor vermelha. Ele foi levado ao 6º DIP.

No bairro Compensa, a guarnição da 8ª Cicom deteve um homem de 22 anos por tráfico de drogas, após denúncias recebidas durante patrulhamento. Depois de abordagem a um homem em atitude suspeita, os militares encontraram com ele 26 trouxinhas de material similar a oxi e 48 trouxinhas de maconha. O infrator foi apresentado no 19º DIP.

Em ação conjunta, policiais das 4ª, 14ª e 30ª Cicoms prenderam um homem de 26 anos por tráfico de drogas e apreenderam um adolescente, 17, por ato infracional análogo ao mesmo crime, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste. A ação ocorreu após abordagem aos suspeitos por volta das 2h30 do sábado, no beco Bom Jesus.

O homem e o adolescente ainda tentaram fugir da abordagem, sem sucesso. Com eles os policiais apreenderam quatro porções médias de entorpecentes com características de cocaína, somando 54 gramas; duas porções de maconha, com 100 gramas; duas balanças de precisão; e R$ 214 em espécie. A ocorrência foi finalizada no 14º DIP.

A polícia orienta que a população informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

