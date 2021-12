Avalie o post



Essas são reclamações comuns do amazonense quanto a qualidade do sinal de internet no Estado. O sistema 4 G está presente no interior e em algumas cidades apenas uma operadora de telefonia tem este serviço que deixou de ser artigo de luxo para item de necessidade. A pandemia é a prova dessa situação. A Maria Alana Rodrigues, coordenadora do curso de administração do sistema EAD de uma instituição privada, reclama do serviço e relata a importância de que o novo sistema 5G venha reformulado para atender as necessidades de quem vive em um Estado onde as questão geográficas pesam de forma drástica.



O leilão 5G no Brasil aconteceu em novembro. Foram arrematados 85% das faixas, uma arrecadação de R$ 46,7 bilhões e a venda de todos os lotes deve chegar a uma arrecadação de R$ 55 bilhões. Superando as expectativas, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que quatro cidade brasileiras terão o sistema 5G ainda este ano: Natal no Rio Grande do Norte, Franca em São Paulo, além de Uberaba e Uberlândia no Estado de Minas Gerais.

O cientista social, Diogo Fonseca, está otimista com a possibilidade da chegada do 5G no Brasil apesar dos pontos negativos enfrentados pelos amazonenses atualmente..

A estimativa é que o novo sistema de cobertura de internet esteja disponível nas capitais brasileiras até julho de 2022 e as demais recebam o serviço até 2029.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto 1: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

Foto 2: Wilson Dias / Agência Brasil



Fonte