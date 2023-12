A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 194 quelônios, na segunda-feira (04/12), em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), durante ação da Operação Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Após levantamento de inteligência do Comando de Policiamento Especializado (CPE), foi constatado que uma embarcação estava transportando carregamento de quelônios para comercialização ilegal. Durante as abordagens nos portos do município, os 194 quelônios foram encontrados em um caminhão que estava em embarcação, no porto Padre.

Foram apreendidos 173 tracajás, dois deles já estavam mortos, e 21 tartarugas. O proprietário do caminhão recebeu multa de R$ 194 mil, enquanto o dono da embarcação foi multado em R$ 388mil.

Os animais foram entregues aos analistas ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsáveis pela soltura dos quelônios na natureza.

Participaram da ação equipes do Comando Geral; do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb); Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães); Força Tática e o Centro de Veterinária (CVET).

Operação Hórus

A Operação Hórus/Fronteira Mais Segura é voltada, principalmente, para o combate do tráfico de drogas no estado. As operações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F).

Presente em 11 estados da federação, a Operação Hórus é realizada no Amazonas desde 2019. Atualmente, a ação ocorre, simultaneamente, em 17 municípios amazonenses.

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190. A identidade do denunciante será preservada.