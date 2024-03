Uma quadrilha foi presa na última sexta-feira (22), durante a Operação Calvário, responsável por falsificar e vender atestados médicos e certidões de óbito em Manaus. Um dos participantes do grupo criminoso é ex-estagiário da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SPP-AM).

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram após recebimento de uma denúncia anônima.

“Após essa denúncia, rapidamente conseguimos coletar a informação de que haveria uma entrega de um desses atestados falsos em uma área próxima da nossa unidade policial. Fizemos uma campana no local e conseguimos abordar um motoboy, que afirmou que poderíamos encontrar a pessoa responsável por remeter a documentação em uma autoescola no bairro Alvorada”, explicou.

Conforme o delegado, chegando ao local, a primeira suspeita foi presa. Com ela, foram encontrados alguns atestados médicos e um carimbo, utilizado para a confecção dos documentos falsos.

“Conversamos com ela e, além de confessar o crime, ela também nos informou onde os outros participantes da quadrilha poderiam ser encontrados. Depois disso, prendemos mais três pessoas e coletamos centenas de atestados médicos falsos, blocos de atestados médicos em branco e diversos carimbos”, informou.

Segundo o titular do 1º DIP, um dos presos é um ex-estagiário da SPP-AM, que foi exonerado do cargo. “Descobrimos também que ele é companheiro da líder desse grupo criminoso. Na residência dele nós encontramos equipamentos eletrônicos que eram utilizados para a impressão desses materiais falsificados”, explicou.

O delegado afirmou que as investigações irão continuar, uma vez que os agentes descobriram um contato entre a quadrilha e alguns servidores do INSS. Todos os presos responderão por associação criminosa, falsificação de documentos públicos e particulares, estelionato e falsidade ideológica.