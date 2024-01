Mais de 130 quilos de drogas foram encontrados dentro de transformadores no bairro Dom Pedro, situado na zona Centro-Oeste de Manaus, nesta segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os entorpecentes pertenciam a um grupo criminoso que enviava o material para outros estados. Com a apreensão, o prejuízo ao crime é estimado em R$ 1 milhão.

Os transformadores estava em uma casa. No momento da abordagem policial, o homem conseguiu fugir pelos fundos do imóvel. Até o momento, ninguém foi preso.

“Estamos investigando o caso há quase um mês e identificamos que essa quadrilha tem utilizado esse modus operandi. Os criminosos utilizam os transformadores de energia, desmontam, colocam a droga por baixo e cimento por cima, para inibir o odor e despistar os cães farejadores”, detalhou o delegado Ericson Tavares, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Após esconder o material, os transformadores são despachados em caminhões e carretas, que chegam por balsas em outros locais do país. “Ainda não sabemos para onde essa droga seria enviada, mas as investigações apontam que a quadrilha possa ter enviado o material para Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, entre outros”, afirmou a autoridade policial.

Segundo o delegado, a quadrilha continuará sendo investigada e a prisão preventiva do dono do imóvel será solicitada. Foram apreendidos transformadores, balanças de precisão e uma máquina de embalo.